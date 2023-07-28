Büyükşehir'in bungalovları doğanın incisi olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İl Ormanı Tabiat Parkı’nda inşası süratle devam eden bungalov otel projesi tabiatın incisi olacak.

İl Ormanı Tabiat Parkı, büyükşehir uhdesine geçtiği günden bu yana yapılan yeniliklerle şehrin gözdesi oldu. Vakit geçirilen alanlar, piknik bölümleri, tesisleriyle baştan sona yenilenen tabiat parkı, çalışmaları süratle yürütülen bungalov projesiyle taçlanacak. Toplamda 10 adet olarak inşa edilecek bungalovlarda büyük bir aşama kaydedildi. Bungalovların 10 tanesi de orman içindeki yerine yerleştirildi. İç ve dış dizayn ve peyzaj alanlarında yoğun bir mesai harcanıyor. Her biri 50 metrekare olan dubleks bungalovlar özellikle son dönemde en çok tercih edilen turizm konseptiyle inşa ediliyor. Tabiatın kalbinde, doğanın incisi olacak projede her bir bungalovda keyifli bir tatil için tüm konforlu alanlar oluşturuluyor. Kaba yapımında sona gelinen bungalovlar yapımı iç ve dış dizaynın uygulanması ve çevre düzenlemesiyle birlikte hizmete başlayacak.