Büyükşehir'in bungalovları tabiatın kalbinde yükseliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlayacağı ilk bungalovlarını İl Ormanı Tabiat Parkı’nda inşa ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal yapısına değer katmak, yeni donatı alanları oluşturmak ve mevcut tesislerin hassas dokunuşlarla yenilenmesi konusunda süratli bir çalışma yürütüyor. Son olarak sil baştan yenilenen doğanın kalbi İl Ormanı Tabiat Parkı’nda tatil turizmi için popüler konseptli bir bungalov projesine başlandı. Park içinde hazırlanan tabiatın en güzel noktalarından bir tanesine 10 bungalov inşa ediliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tabiat parkında kendisine ait orman evlerinin yanında bin 30 dekarlık alanda bungalovlar yükseliyor. İlk etapta 4 adet bungalovun temel bölümü hazırlandı, karkas bölümü tamamlandı. Her biri 42 metrekare kapalı alana, 10 metrekarelik ise verandalı alana sahip olan bungalovların içi son teknoloji ve mimariyle hazırlanıyor. Kısa sürede zamanda tamamlanacak olan projenin çevresi yeni nesil peyzaj uygulamalarıyla estetik hale getirilecek. Bu alanda taş yollar, ahşap merdiven, çiçekli alanlar yer alacak. Tamamlandığında yerli ve yabancı turistler, Sakarya’nın en güzel ormanında piyasadan çok daha uygun fiyata bungalov tatili yapabilecek.