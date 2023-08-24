Büyükşehir'in çift katlı otobüsü turlara başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce hizmete alınan çift katlı turistik gezi otobüsünü her hafta salı ve cumartesi günü Sakarya’yı tura başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm portföyüne renk katmak için hizmete aldığı çift katlı turistik gezi otobüsü Sakarya’da büyük bir merak uyandırmıştı. Yüce’nin Demokrasi Meydanı’ndan yola çıkarak yaptığı şehir turuyla vatandaşlara tanıttığı otobüs, turlara hazır hale getirildi. Kırmızı rengi ve üzerinde "Sakarya Bir Başka" yazısıyla vatandaşların beğenisini kazanan üstü açık otobüsün gerçekleştireceği şehir turunun programı büyükşehir tarafından paylaşıldı. Buna göre otobüs, her hafta salı ve cumartesi günü 10.00 ve 15.00 saatlerinde günde iki sefer yapmak üzere "Gez-Gör Sakarya Turları" programı için yola çıkacak. Tura katılmak isteyen şehir dışından, yurt dışından veya şehrin yerlisi olan turistler her hafta Büyükşehir Belediyesi’ne web ortamından başvuru yapacak. Demokrasi Meydanı’nda başlayacak olan turda sırasıyla Sakarya Park, Vagon Kıraathanesi, Aziz Duran Parkı, Nehir Çikolata, Yeni Cami, Sakarya Baba Türbesi, Uçak Kıraathanesi, Millet Bahçesi, Ofis Sanat Merkezi, Atatürk Stadyumu, Orman Park, Sanat Galerisi, Ters Ev ve Sakarya Müzesi durakları yer alacak.