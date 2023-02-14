Büyükşehir'in depremzede çocuklar için psikolojik desteği başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik psikolojik destek başlattı.

Depremzedelerin arama-kurtarma, lojistik, altyapı, barınma, temizlik ve gıda, giyim ile çeşitli malzeme yardımı gibi maddi desteklerinin yanında Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin manevi olarak da yanında yer aldığı psikolojik destek hizmetini başlattı.

İlk olarak çocuklar ile ilgilenildi

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) uzman eğitmenleri, ilk etapta bu büyük felaketten en fazla etkilenen çocuklar ile yakından ilgilenmeye başladı.

Çocuklara oyun içerisinde psikolojik destek

KAYMEK görevlileri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında depremzede çocuklara akıl oyunları başta olmak üzere çeşitli oyunlar ile psikolojik destek sağlanmaya başlandı. Yurtlarda kalan depremzede çocukları ziyaret eden Büyükşehir’in uzman eğitmenleri tarafından, çeşitli oyuncak, araç-gereç ile düzenlenen oyun ve etkinlikler sayesinde çocukların yaşadığı travma hafifletilmeye çalışılırken, onlara yuva sıcaklığı sağlanmaya da gayret ediliyor.

Huzur Çınarı da depremzedelere ‘huzur’ oluyor

Öte yandan, depremzedeler için sadece barınma, yiyecek, içecek ve giyecek yardımları değil, onların psikolojik rehabilitasyonu için de kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları aracılığı ile de çocuk ve yetişkin depremzedelerin rehabilitasyonuyla ilgileniyor.

Depremzedelerin kaldığı yurtları ziyaret eden uzmanlar, hem ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunup, tek tek onlarla konuşarak yaralarına merhem olmaya çalışıyor.

Süreç içerisinde gerek genel görüşüp gerekse bireysel danışmanlık desteği ile iyileşmelerine psikolojik destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu süreçte en fazla ihtiyaç olan rehabilitasyon ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerini ücretsiz gerçekleştirerek, depremzedelere destek olmayı sürdürecek.