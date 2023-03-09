Büyükşehir'in hentbolda hedef Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Süper Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı antrenmanlarını yoğun bir tempoda sürdürerek, Türkiye Kupası mücadelelerine hazırlanıyor.

Hentbol Erkekler Süper Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı deprem sonrası verilen 2 haftalık aradan sonra antrenmanlarına başladı. Fiziksel ve mental olarak yoğun bir tempoda antrenmanlarını sürdüren takım, 15-18 Mart tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Çeyrek finalde Ankaragücü ile karşılaşacak takım, turu geçmesi halinde yarı finalde Beykoz Belediyesi-Nilüfer Belediyesi karşılaşmasının galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.

Takımın antrenörü Mehmet Fatih Işık, "Deprem sonrası 2 haftalık bir ara verdik. Takımımız bu dönemde antrenman yapmadı. Takımımızın psikolojik durumu da antrenman yapmaya müsait değildi. Profesyonel olmaya, hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede 21 Şubat itibariyle antrenmanlarımıza kaldığımız yerden başladık. 2 haftalık süreçte fiziksel ve mental çalışmalarımızı sürdürerek maç ritmini sağlamaya çalıştık" dedi.

"Hedefimiz Türkiye Kupasını şehrimize getirmek"

Takımın hedeflerinden söz eden Işık, "Devre arasında aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Bunlardan bir tanesi ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediye takımında oynayan Ukraynalı Oleksandr Tiukin oldu. Önümüzdeki hafta 15-18 Mart tarihleri arasında Konya’da Türkiye Kupası mücadelelerine katılacağız. Çeyrek finalde rakibimiz Ankaragücü ekibi oldu. Bu hedefle son iki haftadır yoğun bir tempoda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupasını şehrimize getirmek. Kupayı kazanmak ve bu sevinci şehrimize yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.