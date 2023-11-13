Büyükşehir'in konutlarında başvuru tarihi belli oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı olağan meclis toplantısında konut sahibi olmayı bekleyenler için başvuru tarihini açıklayan Ekrem Yüce, "150 dairemizi ön talep olarak satışa sunuyoruz. Ödemede kolaylık sağladık. Peşin alımda yüzde 10 indirim, yüzde 25 peşinatla uygun ara ödeme imkanları sunduk. 15 Kasım’da başvuru yapabilirsiniz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, merkez meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Ekrem Yüce, konut sahibi olmak isteyen Sakaryalılar için Konut A.Ş.’nin Korucuk’ta ferah, güçlü, güvenli ve estetik 240 konutluk projesi için satış ön başvurularının 15 Kasım’da başlayacağını söyledi. Yüce, "Daha güvenli, daha dayanıklı ve daha sağlam bir Sakarya için çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri olan Konut AŞ projemizle hemşerilerimize iyi yaşam standartlarına sahip, güvenli ve huzurlu bir çevrede yaşama fırsatı sunuyoruz. Toplamda 240 daire inşa edeceğimiz projemizde, 150 dairemiz önden halkımıza bilgi vermek amacıyla ön talep olarak satışa sunuyoruz. Projemizin ödeme seçeneklerinde kolaylık sağladık. Peşin alımlarda, liste fiyatından yüzde 10’luk bir indirim uygulayarak imkan sunuyoruz. Ayrıca, yüzde 25 peşinatla başlayıp, 6 ayda bir yüzde 2 veya yüzde 3 ara ödeme seçenekleriyle, 84 aylık veya 120 aylık vadelerle de seçeneklerimiz bulunuyor. Buradan sizlere ilk haberimizi vermek istiyorum. Ev sahibi olmak isteyen hemşerilerimizin başvuruları 15 Kasım’dan itibaren almaya başlıyoruz. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinin orda bulunan, ticaretin kalbi olan Ticaret Merkezimizde Konut AŞ merkezi açtık" dedi.