Büyükşehir'in kuş yemlikleri yürekleri ısıttı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin park ve meydanlarına yerleştirilen kuş yemlikleri, yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için beslenme olanağı sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede belediye tarafından güvercin ve diğer şehir kuşları için muhtelif noktalara yemlikler konumlandırdı. İki farklı yöntemle montajları tamamlanan yemlikler faaliyete geçirildi. Kuş sürülerinin yoğun olarak yaşadığı Aziz Duran Parkı, Millet Bahçesi, Şemsiyeli Park, Kent Meydanı, Sakaryapark, Ormanpark, Vagonpark ve Maltepepark’a yerleştirilen yemlikler, kanatlı hayvanlar için beslenme olanağı sağlayacak. Belli periyodlarda temizlik ve bakım çalışmalarının yapılacağı yemlikler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.