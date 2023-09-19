Büyükşehir'in minik okçuları nefes kesti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, geleneksel hale getirilen Avrupa Hareketlilik Haftasının 3. Gününde büyükşehir belediyesinin yetiştirdiği minik okçular, sergiledikleri performansla nefes kesti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl etkinliklerle geçirdiği Avrupa Hareketlilik Haftası’na hızlı bir giriş yaptı. Bisiklet turundan spor şenliğine birçok etkinlikte buluşan ve her yaşa hitap eden programların üçüncü günü ise Büyükşehir Belediyesinin uzman eğitmenleri tarafından yetiştirilen minik okçuların günü oldu. Serdivan Kapalı Spor Salonu okçuluk otağında gerçekleşen ‘’Geleneksel Türk Okçuluk Sakarya Salon İl Birinciliği’’ müsabakasında 8-13 yaş arası minikler kıyasıya bir performans ortaya koydu. Ailelerinin tezahüratları eşliğinde yarışan minik okçular, izleyenlere keyifli ve heyecanlı anlar yaşattı.