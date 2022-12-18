Büyükşehir'in şoförlerine yangın söndürme eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan otobüs şoförleri, yangın söndürme ve yangından korunma yolları konusunda iki hafta boyunca teorik ile uygulamalı eğitim aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda hizmet kalitesini artırmak için 24 saat çalışıyor. Toplu taşımada her gün taşınan binlerce yolcu göz önünde bulundurularak, oluşabilecek maddi manevi her türlü zararın önüne geçilmesi için yeni bir eğitim programı başlatıldı. Büyükşehir, otobüs şoförlerine muhtemel yangın vakalarına müdahale için 2 hafta boyunca eğitim verdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde şoförlere, yangınlara karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Yangın anında neler yapılması gerektiği, ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve acil durum haberleşmesi konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.