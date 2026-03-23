Büyükşehir'in Türk Sanat Müziği Korosu'nda yeni dönem kayıtları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından müziğe ilgi duyan vatandaşlar için düzenlenen Türk Sanat Müziği Korosu eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, müziğe ilgi duyanlar ve müzikseverler için çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Yoğun ilgi gören koro eğitimlerinde yeni dönem kayıtları 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla başladı. Müziğe gönül veren, birlikte üretmek ve sahne deneyimi kazanmak isteyen vatandaşların katılımına açık olan koro çalışmaları, alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Eğitimler, Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Büyükşehir Kent Orkestrası’nın usta sanatçıları tarafından verilecek. Koroya katılmak isteyenler, 30 Mart tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, Koro Şefi Orçun Üretmen tarafından yapılacak ön görüşmelerle değerlendirilecek.