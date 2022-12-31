Büyükşehir itfaiyesi 2022 yılında 10 bin 318 olaya müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2022 yılında kent genelinde meydana gelen 10 bin 318 olaya müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentin 12 ilçesinde 17 profesyonel itfaiye istasyonu, 6 gönüllü müfrezesi, 110 itfaiye aracı ve 528 personeliyle vatandaşların yardımına koştu. İtfaiye ekipleri 2022 yılı içerisinde meydana gelen 3 bin 705 yangın, 437 trafik kazası, 211 su tahliyesi, bin 442 insan kurtarma, 3 bin 414 hayvan kurtarma ve bin 109 diğer olaylar olmak üzere toplamda 10 bin 318 olaya müdahale ederken, olaylara ortalama 7 dakika varış süresi ve teknik donanımlarıyla adından epeyce söz ettirdi. Kentte yaşanan olayların yanı sıra ülke genelindeki olaylara da müdahale eden ekipler, bu çerçevede 8 araç ve 16 personel ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında da başarılı çalışmalara imza attı.

15 bin 445 vatandaşa yangın ve önleme eğitimi verildi

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü (KOBİTEM) 15 bin 445 vatandaşa yangın ve önleme eğitimi verdi. Proje ve denetim birimi de 4 bin 710 adet yangın önleme faaliyetinde bulundu. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM) ise yıl içerisinde Kocaeli sahillerinde bin 987 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.