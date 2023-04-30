Büyükşehir kano takımı yarışları şampiyon olarak tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano takımı, Muğla Köyceğiz’de düzenlenen Durgunsu Kano Bahar Yarışlarını şampiyon olarak tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kano takımı sporcuları, Muğla Köyceğiz’de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Bahar Yarışlarına damga vurdu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda büyük erkekler kategorisinde ter döken Mustafa Özmen, K1 1000 metrede 1’inci, K1 500 metrede 2’nci oldu. Yine aynı kategoride yarışan Fahri Ayvaz ise K1 1000 metrede 2’nci, K1 500 metrede 3’ncü oldu. Büyük erkekler klasmanı C1 500 metre yarışlarında da Yusuf Baydoğan 3’üncülük elde etti. Genç erkekler K1 1000 ve 500 metre yarışlarında da Taha Erkam Ustailk sıranın sahibi olurken, yıldız erkekler K1 1000 ve 500 metrede Muhammet Emin Sulak 1’ncilik kürsüsüne çıktı. Bu sonuçların ardından erkekler kategorisinde Sakarya Büyükşehir Belediye Spor kano takımı yarışları şampiyon olarak tamamladı.