Büyükşehir meclis üyelerinin huzur hakları depremzedelere

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden tüm Türkiye’ye örnek olacak kararlar çıktı. Meclis üyelerinin Şubat ayı huzur hakları, depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere bağışlanacak ve Balıkesir’de konutlarda ikamet eden depremzedelerin kullandıkları suyun birinci kademeye tekabül eden kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın deprem bölgesinde görevlendirilmesi dolayısıyla Meclis Başkan Vekili Ramazan Bahçavan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste tüm belediye meclislerine örnek olacak kararlar alındı. Tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla okunan önergelerle; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin Şubat ayı birleşimlerine ilişkin almış olduğu huzur haklarının depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere hibe edilmesi ile Balıkesir’e gelen ve muhtelif konutlarda ikamet etmeye başlayan depremzede vatandaşların kullandıkları suyun birinci kademeye kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması gündeme alındı. İki karar da meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Bunların yanı sıra; gıda sanayisi sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın şartsız bedelsiz 1 adet ambulans ve 1 adet cenaze aracı ile yine gıda sanayisi sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 1 adet cenaze aracı hibesi oy birliğiyle kabul edildi.