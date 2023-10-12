Büyükşehir meclisi, imzalarıyla tarihe not düştü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve meclis üyeleri, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye haritası olarak hazırlanan panoya imzalarını atarak tarihe not düştü. Meclis toplantısı öncesi Başkan Aktaş ve meclis üyeleri, Osmanlı devri Bursa Belediyesi’nin 1880-1927 yıllarına ait belediye evraklarının yer aldığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Hafızası Sergisi’ni gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak düzenlendiği etkinlikler, Ekim ayı meclis toplantısı öncesinde açılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hafızası Sergisi ile başladı. Meclis salonu fuaye alanındaki sergide, Osmanlı devri Bursa Belediyesi’nin 1880-1927 yıllarına ait belediye evrakları yer alıyor. Meclis karar tutanakları, gelen-giden evrak kayıtları, maaş defterleri, belediye meclisi arzuhal kayıtları ve Bursa Belediye Başkanlığı’ndan üst makamlara gönderilen yazışmalar sergide meraklılarıyla buluştu. Sergide yer alan evrakları büyük bir dikkatle inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve meclis üyeleri, aynı zamanda imzalarıyla da tarihe not düştü. İleri Dönüşüm Sanatçısı Özgül Baydur tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hazırlanan Türkiye Haritası şeklindeki panoya Başkan Aktaş ve meclis üyeleri imzalarını attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı dönemi Bursa Belediyesi’ne ait olup, günümüze ulaşabilen tek arşiv olma özelliği taşıyan sergi nedeniyle Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. İsmail Yaşayanlar’a teşekkür etti. Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizatihi Bursa belediye başkanına, son yaptığı ziyarette kendisine gösterip ilgi alakadan dolayı teşekkür metnini içeren kartpostalın da olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Aynı zamanda Özgür Baydur Hanımefendi tarafından hazırlanmış, çam reçeli üzerine meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte imzalarımızı attık. İnşallah onu tarihe bir not olarak düşüp, bir hatıra olarak bırakacağız. Ben bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, dönemin kahramanlığını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun” dedi.