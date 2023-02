Büyükşehir meclisinde 'asrın felaketini' konuşuldu

TAKİP ET

Sakarya Büyükşehir Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda asrın felaketi konuşuldu. Başkan Yüce, Büyükşehir başta olmak üzere tüm kurumların ve 1 milyon Sakaryalının tek yürek halinde depremi yaşayan 13 buçuk milyonun yaraları sarmak için mücadele ettiğini söyledi. Yüce, “1999’da benim de evim yıkıldı, hepimiz yaşadık, en iyi biz anlarız bunu. Şimdi konteynır imalathanesi kurup, yapacağız ve bölgeye göndereceğiz. O kardeşlerimizin her an yanındayız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Yüce başkanlık ederken, meclis üyesi belediye başkaları, komisyon başkanları ve Büyükşehir bürokratları yer aldı. Meclisin ana konusu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin getirdiği asrın felaketi oldu. Program öncesi deprem şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi.

Afet bölgesinde Sakarya’nın ekiplerine bizzat enkazda ve sahada öncülük eden Yüce, zelzelenin 13 buçuk milyon insana yaşattıklarını ve Sakaryalılar olarak hissedilen hassasiyet, yardım için ortaya koyulan seferberlikten bahsetti. 17 Ağustos 1999 gecesinde aynı acıyı yaşayan 1 milyon Sakaryalının ve Büyükşehir başa olmak üzere şehirdeki tüm kurumların ilk andan itibaren yaraları sarmak için örnek bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti. Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te, Diyarbakır’da, Adıyaman’da, Malatya’da bizzat gözlemlediklerini anlatan Yüce, enkaz altından çıkarılan bebeklerin, çocukların, anne babaların inanılmaz kurtuluşlarla “hayata” bağlandığını ifade etti. Yüce, “En İyi Biz Anlarız” sloganıyla başlattıkları seferberlikle içinde erzak, giysi, araç gereç, ihtiyaç ürünlerinin olduğu 99 tırı bölgeye ulaştırdıklarını belirtti. Afet bölgesinde 500 personel ve 264 araçla ilk günden bu yana canhıraş çalıştıklarını ifade eden Yüce, “Acıyı yaşayan, bilen insanlar olarak her an orada, yanlarında olacağız” vurgusu yaptı.

“17 Ağustos’ta benim de evim yıkıldı”

Yüce, “Hepimizin yüreklerini yakan çok büyük bir depremle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yaktı. Yüreklerimizdeki bu yangını el birliği ile söndüreceğiz. Hepimizin yaşadığı 99 depreminden dolayı bizler maalesef ki bu acıyı çok iyi biliyoruz. Benim de 99 depreminde kaldığım ev yıkıldı ve yıkılan evden sağ salim çıkmayı Mevla’m nasip etti. O gecenin acısını hala en derinden hissediyorum. Her birimiz 99 gecesinde depremin ne olduğunu öğrendik. Bunu yaşadığımız, hissettiğimiz için 1 milyon insan tek yürek olduk, kalbimiz ilk andan beri bölgedeki vatandaşlarımızla atıyor” diye konuştu.

“99 yardım tırımızı bölgeye ulaştık”

Deprem konusunun Sakarya için çok farklı bir his olduğuna dikkat çeken Yüce, “Sakarya’mızda deprem konusu; yaşanılan acıları bizzat yaşadığımız ve şahit olduğumuz için bizdeki yeri çok farklıdır. Bu sebeple Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak depremin hemen akabinde afet koordinasyon merkezi olarak İtfaiye Daire Başkanlığında ekiplerimizle bir araya geldik ve acil kurtarma ekibi olan personelimizi anında toplanma merkezine çağırdık. İlçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, iş adamlarımız ve de vatandaşlarımızın yardımıyla; Deprem Bölgesi Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezimizde 99 tır ve kamyondan oluşan araç dolusu yardım malzemesi deprem bölgelerine intikal etti” şeklinde konuştu.

“500 personel, 264 araçla bölgedeyiz”

Başkan Yüce, “İtfaiye aracı, iş makinesi, mobil hizmet aracı, binek araçlar, cenaze nakil araçları, mobil cenaze yıkama aracı, yardım aracı, 4x4 araçlar, su tankerleri olmak üzere toplamda 264 araç depremin yaşandığı andan hemen sonra bölgeye gitmek üzere yola çıktı. 20’si genel görevli olmak üzere belediyemiz bünyesindeki 458 personelimiz ve bilgimiz dahilinde gönüllü olarak bölgeye intikal etmek isteyen 50 civarında personelimiz ve vatandaşlarımızla ilk günden itibaren gönüllü 500 kişi ile bölgedeki çalışmalara güçlü bir katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

“Onlar enkaz altında üşüyorken biz ısınamayız”

Bölgede bizzat inanılmaz kurtuluşlara şahit olduğunu kaydeden Yüce, “10 ilimizin sarsıldığı, 13 milyonun etkilendiği depremde vatandaşlarımız enkaz altındayken, üşüyorken bizler ısınamayız. Orada gözlerimizle şahit olduğumuz o kadar çok inanılmaz kurtuluş vardı ki, 103 saat sonra sağ olarak çıkartılan 3,5 yaşındaki kız çocuğumuz. 5 yaşlarındaki erkek çocuğumuzun enkazdan çıkartılırken uykusundan uyandırılıyor. Sanki evine adamlar girmişte şaşırmış gibi ‘Ne oluyor ya ne oluyor?’ diye sitem etmesi. 90 saat sonra enkazdan kurtarılan 10 günlük bir bebek. 3-4 saatte bir beslenmesi gereken bebeği 90 saat canlı olarak kalabilmesinin hikmeti nedir? Bu soğukta enkaz altındaki kız çocuğumuzun ‘Burası çok sıcak su verin’ demesi. Çok başkaydı” dedi.

“O güzel insanların son ana kadar yanındayız”

Başkan Yüce, 7 günde Sakaryalı ekipler olarak 33 kişiyi enkaz altından canlı çıkarmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “Biliyoruz ki her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Mevla’mın gönüllerimize serptiği inşirah ve umutla enkaz altındaki canlarımızı kurtarmaya devam edeceğiz. . Omuz omuza, birlik, beraberlik ve kardeşlik şiarıyla kurtardığımız vatandaşlarımızın gözyaşlarını sileceğiz. Son verilerimize göre 7 günde toplamda canlı ulaştığımız, umuda ulaştığımız depremzedelerimizin sayısı 33 oldu. Bir yardım, bir el bekleyen 13 buçuk milyon insanımız için bölgede son ana kadar mücadele vereceğiz. Büyükşehir olarak tüm imkanlarımızı kullanacağız. Deprem acısını yaşayan bir şehir olarak acıyı, kayıpları yaşayan o güzel insanların her an yanında olacağız” diye konuştu.

Meclis gündemi

89 maddeden oluşan meclis gündeminde 64 madde imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 30, 31 ve 78. maddeler hukuk komisyonuna havale edilirken 22 madde ise komisyondan geldiği şekilde kabul edildi. 83 ve 86 kabul edildi. 87 - 89 meclisi imar komisyonuna sevkine karar verildi.