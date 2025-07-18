Büyükşehir, Mustafakemalpaşa İlçe Stadı'nı sil baştan yeniledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgesel ve amatör lig maçlarına ev sahipliği yapan Mustafakemalpaşa ilçesindeki ilçe stadını sil baştan yeniledi.

Bursa’nın sporda da marka kent olması için birçok alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki spor tesislerinde de modernizasyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu’nu da baştan sona yenileyen Büyükşehir Belediyesi, eski soyunma odalarının inşaat işlerini, elektrik altyapı ve aydınlatma imalatlarını, mekanik sıhhi tesisatı ve vitrifiye değişimlerini elden geçirdi. Çalışmalar kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig standartlarına uygun olacak şekilde engelli tribünü, maraton ve misafir tribünleri, taraftar lavaboları, hakem ve gözlemci odası, protokol ve fuaye alanı, sağlık odası ile kantin olarak kullanılmak üzere kabinler yenilendi. Saha genelinde sert zemin uygulaması yapılırken, giriş kapıları, ses sistemi, skorboard ve turnike sistemleri kullanılabilir hale getirildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Şükrü Erdem Spor Kompleksi’ne modern bir yatakhane de kazandırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, beraberindeki Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve protokol üyeleriyle birlikte stadyum ve spor kompleksini gezerek incelemelerde bulundu. İlçe stadyumunun mekanik, inşaat ve elektrik tesisatlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edildiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Gelen talep üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaları tamamlayarak tesisleri hizmete sunduk. Her yönüyle Mustafakemalpaşa’ya yaraşır bir stat ve spor kompleksi haline geldi. Yaklaşık 18 milyon TL harcama yaptık. İlçe halkımıza ve gençlerimize hayırlı olsun" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, yenileme taleplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde karşılandığını belirterek, Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Çok güzel bir tesise kavuştuklarını belirten Erdem, "Türkiye Futbol Federasyonu kriterlerine göre birinci sınıf stat olarak geçiyor. Uluslararası maçların da burada oynanabileceği anlamına geliyor. Büyük bir kazanç. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.