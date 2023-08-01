Büyükşehir personelinin ödüllü fikirleri

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurum içi çalışanların yözgüvenlerini artırıp, karmaşık problemlere alışılmışın dışında inovatif çözümler geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Akıllı Şehircilik ve İnovasyon temalı ‘Kurum İçi Fikir Maratonu-İdeathon 23’ yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. 38 takımın başvuruda bulunduğu maratonda BURULAŞ çalışanlarından oluşan Ulaşım Gücü takımı “Bursa Ulaşım ve Taşıma Entegrasyonu (BUTEN)” projesiyle birinci oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurum içi çalışanlarının gelişimlerinin önündeki engelleri tanımlayarak, ortaya çıkan engellere birlikte çözümler üreterek inovasyon için bir zemin oluşturmak, kurum bütçesini çözüm için daha tasarruflu kullanmak, çalışanların özgüvenlerini artırıp problemlere alışılmışın dışında inovatif çözümler bulmak amacıyla düzenlenen İdeathon Maratonu sona erdi. 26 mayısta 38 takımın ön başvuru yaptığı ve jüri tarafından 23 takımın proje değerlendirilmesine alındığı maratonda tematik eğitimler, mentör görüşmeleri ve proje tamamlama safhalarının ardından dereceye giren takımlar belli oldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve yarışmaya katılan takım üyeleri katıldı. Ödül töreninde konuşan Başkan Alinur Aktaş, “Kurum içinden farklı birimlerden görev yapan çalışma arkadaşlarımızın bir araya gelerek yeni fikirler ortaya çıkarması ve projeler üretmesi belediyemizin ve şehrimizin gelişimine oldukça katkı sağlıyor. Geleceğe dair hayallerinizin ve projelerinizin önünde hiçbir engel yok. Bu ruhu sürekli destekleyeceğimizi ve gelecekte de benzer etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğimizi taahhüt ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışan diğer projeleri de uygulanabilirliği çerçevesinde hayata geçirmek istediklerini belirtti.

38 takımın yarıştığı İdeathon Maratonu’nda birinci BURULAŞ çalışanlarından oluşan Bursa Ulaşım ve Taşıma Entegrasyonu (BUTEN) projesiyle Ulaşım Gücü takımı olurken, Can-Bus projesiyle Ay Yıldız takımı ikinci ve Yeşil İhtisas Sanayi Bölgesi projesiyle Bursa Tarım takımı üçüncü oldu. Ayrıca birinci takım 50 bin TL, ikinci takım 30 bin TL ve üçüncü takım ise 20 bin TL’lik para ödülünün de sahibi oldu.