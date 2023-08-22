Büyükşehir, sokak hayvanları için var gücüyle çalışıyor

“Balıkesir’de her canlı kıymetli ve özel.” diyerek yola çıkan Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi; sokak hayvanlarının yaşam haklarına saygı gösteriyor, beslenmelerinden aşılama ve tedavilerine kadar en iyi şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için var gücüyle çalışarak Türkiye’ye örnek olan yatırım ve hizmetleri hayata geçiriyor.

Balıkesir’i; her canlının huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamını idame ettireceği bir şehir haline getiren Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde; can dostların bakımı ve tedavilerini en iyi şekilde Türkiye’nin en modern tesislerinde gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, onların yaşam haklarına saygı duyarak beslenmelerinden aşılama ve tedavilerine kadar hayatlarını sürdürebilmeleri için gayret ediyor. Bu çalışma ile yeni merkezleri de şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı Aralık ayında faaliyete aldığı Körfez Bölgesi’ne hizmet veren Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezini ardından şimdi de Güney Marmara Bölgesi’nde büyük bir eksikliği giderecek olan Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezini hizmete almaya hazırlanıyor.

Patikartı olanlara düzenli mama desteği

Gönüllü vatandaşlarla koordineli hareket ederek sokak hayvanlarını yaşamlarına boyunca; beslenme, aşılama ve tedavileri için bütçe sağlayan Büyükşehir Belediyesi, eğitimlere katılan PatiKart sahibi vatandaşlara da sokak hayvanları için düzenli aralıklarla mama desteği sağlıyor.

VETBÜS Balıkesir’i karış karış geziyor

Büyükşehir Belediyesi’nin; can dostlara daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için devreye aldığı mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS, Balıkesir’i karış karış gezerek gittiği ilçelerde sokak hayvanlarını sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi sağlık taramasından geçiriyor. Tetkik ve tedavi için veteriner ekibin hazır bulunduğu VETBÜS, en ücra köşedeki sokak hayvanlarına dahi tüm klinik imkânları sunarken sahipsiz hayvanların rehabilitesi ile bulaşıcı ve salgın hastalıkları önlemeyle de mücadele ediyor. Balıkesir’de turlayarak hizmet veren VETBÜS’e vatandaşlar da sokaktan sahiplendikleri hayvanlarını götürerek tedavi ettirebiliyor.

VETBULANS 7/24 görev başında

Tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS ile de 7/24 kaza sonucu yaralanan veya hastalanan sahipsiz sokak hayvanlarının imdadına koşan Büyükşehir Belediyesi, en yakın bakımevine ivedilikle ulaştırılmasını sağlayarak can kayıplarının en aza indirilmesini hesefliyr. İlk müdahalenin ardından Büyükşehir’e ait bakımevlerine götürülen sokak hayvanları sağlıklarına kavuşana kadar burada tedavi ediliyor.

VETBÜS 10 bin, Vetbulans 4 bin cana şifa oldu

Sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi amacıyla Büyükşehir tarafından 2022 yılı Mart ayında devreye alınan mobil veteriner kliniği VETBÜS bugüne kadar 10 binin üzerinde sokak hayvanına müdahale ederken; 2022 Temmuz ayında hizmete alınan tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS günde ortalama 10 vakaya müdahale ederek yaklaşık 4 bin canın yardımına koştu.