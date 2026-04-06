Büyükşehir sporcuları 3 farklı branşta kürsüye çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları; karate, yağlı güreş ve masa tenisi branşlarında katıldıkları ulusal ve yerel organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

Ankara’da düzenlenen MMA U20 Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Büyükşehirli sporcu Yunus Emre Baycan, 77 kilo kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyayı boynuna taktı.

İstanbul’da 4-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Premier League müsabakalarında da kulübün karatecileri kürsüde yer aldı. U21 61 kilo kategorisinde Zeynep Ceren Şınık ikinci, Ümit Bayanlar 62 kiloda ise Esila Köseler üçüncü olma başarısı gösterdi.

Masa tenisinde birincilikler Büyükşehir’in

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programı kapsamında Sakarya’da düzenlenen "23 Nisan TBMM Kupası Masa Tenisi Minikler ve Küçükler" müsabakalarında da sporcular başarılar elde etti.

Yapılan müsabakalar sonucunda; Minik Erkeklerde Ali Taha Yenihayat, Minik Kızlarda Elçin Koyulhisarlı, Küçük Erkeklerde Hasan İbrahim Sözer ve Küçük Kızlarda Elif İkra Keyfli kendi kategorilerinde birinci olarak kürsünün zirvesine çıktı.