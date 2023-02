Büyükşehir sporcusu Avrupa Başkanlık Kupası yolcusu

TAKİP ET

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelli Paralimpik ve Özel sporcularının çalışmaları devam ediyor. Gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Paralimpik sporcusu İbrahim Talha Darbaz, Avrupa Başkanlık Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelli Paralimpik ve Özel sporcuları gösterdikleri performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden sporcular, başarılarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Son olarak gösterdiği performansla Avrupa Başkanlık Kupası’na gitmeye hak kazanan İbrahim Talha Darbaz, organizasyonda ülkeyi temsil edecek. Sporcusu ile ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sporun her alanında ortaya koyduğumuz farkındalık, her geçen gün yeni başarılarla karşımıza çıkıyor. Kulüp sporcularımızdan İbrahim Talha Darbaz, bu başarı örneklerinden birisidir. Kendisi gösterdiği performansla Avrupa Başkanlık Kupası’na katılmaya hak kazanmış hem şehrimiz hem de ülkemiz için büyük gurur kaynağı olmuştur. Bu vesile ile sporcumuza böylesine özel bir organizasyona katılım hakkı elde ettiği için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.