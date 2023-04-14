Büyükşehir sporcusu Avrupa oyunlarında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Polonya’da düzenlenecek 3’üncü Avrupa Oyunları’nda boy gösterecek. Milli takım bünyesinde mindere çıkacak olan başarılı sporcu, +84 kg’da mücadele edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcu Fatih Şen, Avrupa’nın en iyi sporcularının katılacağı 3’üncü Avrupa Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek. 21 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan oyunlar, Polonya’nın Krakow ve Malopolska bölgelerinde düzenlenecek. Milli Takım bünyesinde oyunlara katılacak olan Şen, +84 kg’da mindere çıkacak. Olimpiyatlardan sonra en büyük organizasyon olma özelliği taşıyan oyunlar, 18 Olimpik olmak üzere toplam 24 spor dalında gerçekleştirilecek. Olimpik olmayan spor dalları programa dahil edilerek, yeni ve genç topluluklarının oyunlara ilgisinin çekilmesi hedeflenecek. Oyunlara Türkiye’den ise toplamda 9 sporcu katılım sağlayacak.