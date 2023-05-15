Büyükşehir sporcusu Fas'tan dereceyle döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcusu, Fas'ta düzenlenen Premier League Şampiyonasında +84 kilogramda üçüncülük elde etti.

Büyükşehir sporcusu Fas'tan dereceyle döndü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcusu, Fas’ta düzenlenen Premier League Şampiyonasında +84 kilogramda üçüncülük elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fas’ta düzenlenen Premier League Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, +84 kilogramda üçüncülük elde etti. Milli Takım bünyesinde şampiyonaya katılan sporcu, zorlu rakiplerine karşı mücadele vererek, bronz madalyaya uzandı. 12-14 Mayıs tarihleri arasında Başkent Rabat’ta gerçekleştirilen şampiyonaya, sporseverler yoğun ilgi gösterdi.