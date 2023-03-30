Büyükşehir zirvelerde karla mücadele mesaisinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini artırdığı yüksek kesimlerde köy yollarının kapanmaması için yoğun aralıksız çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden meteorolojik durumlara karşı da her an hazır kıta bekliyor. Mart ayı sonlarında gelen soğuk havanın dün gece yarısından itibaren kar yağışına çevirmesiyle birlikte ekipler teyakkuza geçti. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri, geç saatlerden itibaren kentin yüksek kesimlerine ekipler sevk etmeye başladı. Özellikle Geyve, Pamukova, Akyazı, Hendek, Kocaali bölgelerinde tipi şeklinde etkili olan kar yağışı bazı köy yollarında 50 santimetreye kadar birikinti oluşturdu. Grup yollarının kapanma ihtimaline karşı kar küreme çalışması yürüten ekipler, Sakarya’daki kar altında olan tüm mahallelerde ulaşımın kesintiye uğramaması için mesai harcadı. Günün ilk saatlerinden itibaren alınan rapora göre ise yağışın en yoğun olduğu saatlerde hiçbir mahalle yolu ulaşıma kapanmadı.