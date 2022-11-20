Büyükşehirde çilek üretimi 3 katına çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Pamukova ilçesinde kurduğu Çilek Üretim Tesisi, 2021 yılında 10 bin kilo olan üretimini 2022 yılında 30 bine çıkartarak sezonu kapattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi SERA A.Ş. marifetiyle Pamukova Bakacak Mahallesi’nde kurulan Çilek Üretim ve Eğitim alanında ikinci yılın çilek hasadı sona erdi. 18 dekarlık alanda 2021 sezonunda 10 bin kilogram çilek üretimi yapan Büyükşehir, 2022 sezonunda 30 bin kilogram ürün elde etti. 7’den 70’e tüm vatandaşların ziyaret ettiği, yurt dışından da birçok yatırımcıya ilham kaynağı olan tesis, tüketicilerden tam not alarak yoğun talep görüyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla Bakacak Yaylası’nda yer alan üretim tesisleri iki katına çıkartılarak üretimin artırılması hedefleniyor.

“18 dönümlük üretim alanımızı 35 dönüme çıkartmaya karar verdik”

Şehrin en bereketli bahçelerinden birini kurduklarını belirten Başkan Yüce, “2021 sezonunda ilk fidanımızı toprakla buluşturduğumuz Bakacak Çilek Üretim ve Eğitim Tesisimizde ikinci hasat dönemini noktalamış bulunmaktayız. İlk yıl 10 bin kilogram çilek elde ettiğimiz tesiste ikinci yılımızda 7 bin kasayla 30 bin kilogramlık üretim gerçekleştirdik. Birinci sınıf kaliteyle ürettiğimiz çileklerimiz Sakarya genelindeki pastane, dondurma ve kafe sektöründe yoğun bir taleple karşılaştı. Bunun yanı sıra İstanbul pazarında da ciddi bir talep gördü. Bu ilgiye kayıtsız kalamazdık. Bu sebeple 18 dönümlük üretim alanımızı 35 dönüme çıkartmaya karar verdik. Hızlıca yeni üretim sahamızı kış öncesinde dikime hazır hale getirdik. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.