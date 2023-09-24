Büyükşehirden Alikahya'ya kültür tesisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi’nde çok amaçlı olarak kullanılabilecek kültürel hizmet tesisinin ihalesini gerçekleştirdi.

İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi’ne yapılası planlanan kültürel hizmet tesisinin ihalesi gerçekleştirildi. Bünyesinde konferans, kongre ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak tesis 2 bin 101 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Yapı alanı 433 metrekare ve çok amaçlı kullanılacak şekilde, prefabrik olarak planlandı. Tesisde 162,79 metrekare eğitim salonu, 50,06 metrekare toplantı salonu, idari odalar, mutfak, bay-bayan mescit ve bay-bayan ve engelli tuvaleti yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin ana binasında gerçekleştirilen elektronik ihale, 2 firma teklif verdi. 8 milyon 941 bin TL ve 9 milyon 444 bin TL değerindeki teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.