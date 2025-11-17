Büyükşehirden hayvancılığa güçlü destek

Bursa’da kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik desteklerini artırarak devam ediyor. Bin 603 aile işletmesine 4 bin lira yem, 4 bin lira da aşı desteği verildiğini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, telefonla aradığı yetiştiricilere müjdeyi bizzat vererek yeni desteğin hesaplara yattığını müjdeledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında Gürsu ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ile bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, tarımdan eğitime, güvenli ve planlı yapılaşmadan vatandaşların taleplerine kadar birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Gürsu Muhtarlar Derneği, Gürsu Nakliyeciler, Minibüsçüler, Taksiciler ve Kamyoncular Odası ve Gürsu Ziraat Odası’nı da ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, esnafın, muhtarların, şoförlerin ve üreticilerin talep, beklenti ve önerilerini dinledi. Altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal ihtiyaçlardan yerel hizmetlere kadar birçok konuda değerlendirmelerin yapıldığı ziyaretlerde, iş birlikleri ve çözüm yolları konuşuldu. Başkan Mustafa Bozbey, ziyaretlerin ardından Gürsu Belediyesi önünde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Alanda bulunan sağlık otobüsünde vatandaşların muayenesi ücretsiz yapılırken, iş arayanlar da Bursa İş Ofisi standında forum doldurma imkanı buldu.

Gürsu’nun, tarımsal üretimiyle Bursa’ya değer katan güçlü bir ilçe olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, çiftçiye olan desteklerini her zaman sürdüreceklerini dile getirdi. Gürsu’nun sanayi bölgesi olmasının yanında bir tarım kenti olduğunu da ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan bin 603 aile işletmecimize 4 bin lira yem desteği, 4 bin lira da aşı desteği verdik. Hemen bankayla iletişime geçerek bu bedelin ailelerimize aktarılmasını sağladık. Bereketli olmasını diliyoruz. Tüm ailelerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Aile işletmelerimizin gelişmesini, aile işletmelerinin artmasını istiyoruz. Bu desteği Büyükşehir Belediyesi olarak veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bursa’da hayvancılığın gelişmesini için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez ise, bugüne kadar hiç böyle bir destek almadıklarını belirterek, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Gürsu’da trafiği rahatlatmak, yolları güvenli ve konforlu hale getirmek için ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu caddelerde hizmetleri aksatmadan sürdürdüklerini dile getirdi. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Caddesi, Sadık Ahmet Caddesi, Özgüven Caddesi gibi bölgelerde süreçleri tamamladıklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinden Gürsu merkeze giden yoldaki kamulaştırmayla ilgili sorunları çözdük. Otoparkla ilgili çalışmalara da devam ediyoruz. Atatürk Caddesi’nde iyileştirme projesini de yaşama geçireceğiz. Pazar yerinin olduğu yerde hastaneye giden yolda çalışmaları artırdık. Önümüzdeki süreçte Gürsu’nun gelişmesine, sosyal ve kültür hayatına katkı sunacak projeleri gerçekleştireceğiz. Gürsu’nun tüm mahallelerine eşit bir şekilde hizmet götürüyoruz. Bizler, Bursalıların bu kentte mutlu, huzurlu olmasını istiyoruz. Çocuklarla birlikte güzel bir yaşam sürülmesini arzuluyoruz. Bizler, halkımızı gülümsetmek istiyoruz" diye konuştu.