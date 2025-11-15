Büyükşehirden spor şurası: 'Kocaeli'de spor müzesi olmalı'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu’nun açılışında, şehirde spor kültürünün köklü olduğuna dikkat çekerek, "Kocaeli’de spor müzesi olmalı" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. Üç gün sürecek sempozyumun açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, KASKF Başkanı Murat Aydın, spor kulüplerinin temsilcileri, akademisyenler, milli sporcular ve Kağıtspor sporcuları katıldı.

Spor geleneğine vurgu

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Başkan Büyükakın şehitlere rahmet ve şükranla andı, Türkiye’ye başsağlığı diledi. Sporda başarı için geleneğin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Sporcu kimlikleri öne çıkan kentlere baktığımızda, mutlaka bir sporcu başarılı olmuştur. O da başkaları için bir maya olmuştur. Eray Şamdan daha yeni şampiyon oldu. Eray’ın babası da karate yapıyordu ve bu bir gelenek başlattı" diyerek, sporun rol model etkisini ve kuşaktan kuşağa aktarımını anlattı. Ayrıca hatalardan öğrenmenin önemine değinerek, "Önce yenilirsiniz, ama ustalaşmaya giden yol hatadan geçer. Bu süreç, bir spor ekosistemi oluşturur ve şehirden yeni başarı hikayeleri çıkarır" ifadelerini kullandı.

Kent hafızası ve spor müzesi

Başkan Büyükakın, spor başarılarının şehir hafızasında iz bırakmasının önemine de dikkat çekti, "Spor müzesinde şampiyonlarımızın izleri olsun, dijital imkanlarla destekleyelim, balmumu heykeller, çizgi romanlar ve kitaplarla gençlere ilham verelim" dedi.

Akademik çalışmaların spor geleneğini ve başarı hikayelerini belgelemek için kritik olduğunu belirten Başkan Büyükakın konuşmasını, "Kocaeli’nin sportif geçmişi, kent hafızasında korunmasında ve gelecekteki başarıların temelini oluşturmasında oldukça önemli" ifadesi ile sözlerini tamamladı.

Programın sonunda Başkan Tahir Büyükakın, Taha Akgül’e hediye takdim etti. Ayrıca Başkan Büyükakın, 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda madalya kazanan Kocaelili sporcular Eray Şamdan(karate), Ayşen Taşkın(boks), Münir Ertuğ, Tuğçe Beder, Muhammed Ali Demirel ve Buketnur Karabulut’a(judo) ödüllerini verdi. Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri, daha sonra kentin spor geçmişinde önemli yeri olan takımlar ve başarıların yer aldığı özel sergiyi gezdi.