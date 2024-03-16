Büyükşehire ait 8 iş makinesinin satış ihalesi gerçekleşti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış 8 muhtelif iş makinesinin satış ihalesi gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış 8 muhtelif iş makinesinin satış ihalesi gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısında Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekonomik ömrünü tamamlamış 8 muhtelif iş makinesinin satışı için ihale düzenlendi. Büyükşehirin encümen salonunda gerçekleştirilen ihaleye 10 firma teklif verdi. İhaleyi, 3 milyon 518 bin TL+ KDV ile en yüksek teklifi veren firma kazandı.