Büyükşehirin mobil tırında sağlık taraması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mobil Sağlık TIR’ı “3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” nedeniyle kronik hastalıklardan kanser taramasına kadar erken tanının önemine yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde “3 - 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” nda, Avlu Yaşam Merkezi’nde; Mobil Sağlık TIR’ında vatandaşlara yönelik ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Kanser taramaları, göz taramaları, kemik ölçümleri gibi sağlık taramalarının yanı sıra anne-çocuk sağlığı, anneliğe hazırlık eğitimleri verildi; organ bağışı, kronik hastalıklara yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlara erken tanının öneminin de anlattığı proje hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yardım İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdür Vekili Dr. Serpil Kara, “Halk Sağlığı Haftası dahilinde Avlu Yaşam Merkezi’nde vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirdik. Bu uygulamayı her yıl yapıyoruz. Bu yıl Avlu’dayız. Ayrıca halk sağlığına yönelik eğitimlerin yanı sıra erken tanının önemine yönelik bilgilendirmeler yaptık” dedi.