Büyükşehirle yeni yerleşimlere modern yollar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni yerleşim bölgelerinde açılan yollardaki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’nın ulaşım ağını güçlendirmeyi ve vatandaşlara güvenli, konforlu yolculuk imkanı sunmaya amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesindeki yeri yerleşim bölgelerinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Balkan Mahallesi Barbaros Bulvarı’ndaki bin 500 metrelik güzergahın altyapısının biten kısmını asfaltladı. 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde de yol yapım işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bin 100 metrelik Akçeşme Caddesi’nde asfaltlamayı bitirirken, Karşıbağlar Caddesi, Atlıçayır ve Çamlık bulvarlarında da çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan Hasanağa Kızılcıklı Mahallesi’nde de mesailerini sürdüren ekipler, bin metrelik yolun tamamlanan bölümünü asfaltladı.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar daha modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım hattına kavuşmuş olacak.