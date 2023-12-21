Büyükşehirlerden küçük şehirlere ve kasabalara göç hızlanabilir

Yeni yıla gireceğimiz şu günlerde insan eğilimlerini inceleyen uzmanlar, 2024’te insanların alışkanlıklarında değişimlerin olacağını öngörüyor.

İnsan Eğilimleri Uzmanı Kumru Köseler, “İnsan eğilimlerini incelediğimizde yeni yılda küresel olaylar, teknolojik gelişmeler ve kişisel deneyimler açısından bir dizi değişim ve fırsatların ortaya çıkacağını öngörüyoruz. En önemli öngörümüz ise kalabalık şehirlerden artık iyice sıkılan insanların daha küçük şehirlere ve kasabalara yönelik yaşanan göçün hızlanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Geride bıraktığımız 2023 yılında yaşanan büyük depremler neticesinde insanların eğilimlerinin önümüzdeki yılda daha da değişeceğini söyleyen Köseler, "Kentsel dönüşümde insanların daha da bilinç kazanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kentsel dönüşüme hız verilecek. Yönetimler tarafından çıkartılacak kentsel dönüşüm yasalarına da paralel olarak insanlar yaşadıkları depreme dayanıksız binaların dönüşümüne daha da önem verecekler” dedi.