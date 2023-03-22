Büyükşehirli sporcu Türkiye ikincisi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu, Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Büyükşehirli sporcu Türkiye ikincisi oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu, Kocaeli’de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, arka arkaya elde ettikleri şampiyonluklarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kocaeli’de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’na katılan Ece Zurnacı, 78 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 57 ilden 870 sporcu katıldı.