Büyüksinekli Köy Yaşam Merkezi'ni yerinde incelediler

Kullanılmayan köy okulu binaları, Köy Yaşam Merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüldü. Köy Yaşam Merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuldu.

Büyüksinekli Köy Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hakan Kocabaş ve Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Can Cihangir Turan, merkezdeki çalışmaları yerinde inceledi.