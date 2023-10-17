Büyüyen işletmelerin yeni ortağı hızlı teslimat markaları

E-ticarete yönelim her geçen yıl artarak devam ediyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında hacmi yüzde 109 oranında arttı. Türkiye, e-ticarette en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor.

Mobil teknolojilerdeki gelişimle birlikte hızlı büyümesini sürdüren e-ticaret, işletmelerin teslimat alanında yatırım yapmalarını teşvik ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, işletmelerini büyütmek isteyenlerin en büyük yardımcısının hızlı teslimat markalarının olduğunu dile getirdi. E-ticarete yatırım yapılmasının çağın gerekliliği haline geldiğini dile getiren Ali Cicioğlu, “Şirket olarak kurye operasyonlarını üstlendiğimiz işletmelerin hem marka değerlerine katkı sağlıyoruz hem de yeni müşterilere ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz” dedi.

“Hızlı teslimat olmazsa olmaz haline gelecek”

Hızlı teslimat denilince akla gelen iki önemli sektörden yemek sektöründe 2022 yılında online alışveriş oranı yüzde 19, gıda ve süpermarkette ise yüzde 26 oranında artış gösterirken; diğer sektörlerde de bu ivmenin yükselişte olduğunu dile getiren Ali Cicioğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İşletmeler hızlı teslimat konusundaki yatırımlarını her geçen gün artırıyorlar. Bunun en büyük sebebi online alışveriş konusundaki alışkanlık değişimi. Artık insanlar bu konfora alıştılar yemek siparişlerinin yanında artık market alışverişlerini de hızlı teslimat çözümleri sunan noktalardan gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden hızlı teslimatın önemi her geçen gün artıyor, belki önümüzdeki yıllarda olmazsa olmaz olacak işletmeler için.

Vigo işte bu noktada işletmelerin yanında yer alıyor. Hızlı teslimat konusundaki tecrübemizin yanında gelişmiş teknolojik alt yapımızla sipariş takibini sorunsuz yaparak işletmelerini büyütmeleri için onlara imkân sağlıyoruz.

“Vigo sadece bir kurye şirketi değil”

Vigo, işletmelere sipariş takibini yapabildikleri, kuryelerini takip ederek siparişlerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde gönderebildikleri, gün sonunda ise tüm bu detaylara ulaşarak günün, haftanın, ayın özetini çıkarabildikleri bir sistem sağlıyor. Dolayısıyla hızlı teslimatta hiçbir detayı düşünmelerine gerek kalmadan bir süreç yönetimine imkân sağlıyor. Bu yüzden sadece bir kurye markası değil aynı zamanda bir teknoloji sağlayıcısıyız.”