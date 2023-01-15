Buz pisti yarıyıl tatiline hazırlanıyor

Başkan Volkan Yılmaz’ın “Kültürle, sanatla ve sporla bezenmiş bir nesil” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, bir kez daha yarıyıl tatilinde çocukları ve ailelerini buz pateni keyfiyle buluşturuyor.

Silivri Belediyesi tarafından Eski Festival Alanında kurulumu devam eden buz pateni pisti 21 Ocak – 20 Mart 2023 tarihleri arasında ücretsiz olarak Silivrililerin hizmetinde olacak.