Buz üstünde gençlik bayramı kutlaması

Eyüpsultan Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 104. yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde buz pateni gösterisi düzenledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, Eyüp Park AVM’de hizmete açtığı buz pistinde eğitim alan Eyüpsultan Belediyesi Spor birimi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bireysel ve grup olarak gerçekleştirdikleri dans gösterileriyle tam bir görsel şölen sundular. Öğrencilerin muhteşem performansları seyircilerden büyük alkış alırken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’de, gösteri sonrası öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür belgesi ve madalya vererek tebrik etti.

“Buz pistimizden bir senede 19 bin 562 kişi faydalandı”

Gösteriyi izleyen ve gösteriye katılan tüm gençlerin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Başkan Deniz Köken, bir yıl önce kapılarını açan buz pistinden bugüne kadar 19 bin 562 kişinin faydalandığını vurgulayarak “Bir yılın sonunda geldiğimiz noktada 15 bin 146 kişisi çocuk olmak üzere genci, yaşlısı 19 binin üzerinde vatandaşımız buz pistimizi kullandı. Demek ki emek verince, gayret edince hem veliler, hem de tesisler olunca güzel şeyler ortaya çıkıyor" dedi.

“Bu tesisler geleceğin dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıktığı yerler olacak”

Başkan Köken, "Mahallelerimizde böyle tesislerin olması buradaki çocukların da sporda farklı bakış açıları yakalaması açısından da önemli bir konu. Spor dendiğinde akla sadece futbol değil diğer salon sporları da gelmeli. Burası bunun en güzel örneklerinden birisi. Göreceksiniz bir on yıl sonra buradan Dünya ve Avrupa şampiyonları çıktığında, bu işin tohumları buralarda atılmıştı denecektir. Hem hocalarımızı hem de güzel yavrularımızı tebrik ediyorum. Bizlerde gelecek senelerde bu 19 bin katılımcı sayısını artırmak suretiyle daha güzel başarılara imza atmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.