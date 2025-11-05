BYD Türkiye elektrikli SUV ailesini genişletiyor

BYD, Türkiye’de elektrikli SUV ailesini genişletiyor. Marka, tamamen elektrikli sportif D-SUV modeli SEALION 7 ile kompakt SUV modeli ATTO 2’yi tanıttı.

BYD SEALION 7’nin Türkiye lansmanı, 5 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi. Verilen bilgiye göre, yeni SUV modelin Türkiye’ye özel olarak geliştirilen arkadan itişli versiyonu 2 milyon 389 bin TL, dört çeker versiyonu ise 3 milyon 939 bin TL’den başlayan fiyatlarla Kasım ayına özel lansman fiyatları ile satışa sunuluyor. BYD’nin Türkiye’de satışa sunduğu sekizinci model olan SEALION 7, markanın "Okyanus Serisi"nde DOLPHIN, SEAL ve SEAL U modellerinin ardından yerini aldı. Sportif tasarımı, gelişmiş donanımları ve yüksek güvenlik standartlarıyla dikkat çeken model, EuroNCAP’ten 5 yıldızlı güvenlik derecesi aldı.

Etkinlikte ayrıca, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli BYD ATTO 2 de ilk kez tanıtıldı. Şehir içi kullanıma uygun boyutları ve modern tasarımıyla öne çıkan ATTO 2, Aralık ayından itibaren BYD bayilerinde satışa sunulacak.

Tanıtım etkinliğinde konuşan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, lansmanı yapılan otomobillere ilişkin de bilgi paylaştı. Ergun, "SEALİON 7, Kasım ayının üçüncü haftasından itibaren bayilerimizde olacak. Bu aracın 2 motor tipini getirmiş olduk. Bir tanesi 160 KW’lık model, bu modelin vergi ile ilgili avantajı var. Bu araç Türkiye’ye özel üretildi. Aynı aracın ikinci modeli ise 4 çeker 390 KW’lık bir model. Performans arayan müşterilerimize hitap ediyor. ATTO 2 modelimizi de bugün tanıttık, Aralık ayında gelecek. Bu modelimiz B segmentinin sınırlarını zorluyor, 4,3 metrenin üzerinde boyuta sahip. Şehir içi kullanıma çok uygun. İç hacmi geniş yüksek teknoloji ürünler arayan müşterilere hitap ediyor" ifadelerini kullandı.

BYD, her iki modelde de markanın e-Platform 3.0 teknolojisini, gelişmiş bağlantı özelliklerini ve uzaktan yönetilebilen BYD Mobil Uygulaması’nı sunuyor.

BYD SEALION 7’nin öne çıkan özellikleri

BYD’nin Türkiye’nin satışa sunduğu sekizinci model olan BYD SEALION 7, Türkiye’de DOLPHIN, SEAL ve SEAL U’dan sonra Okyanus Serisi’nde yer alan dördüncü model olarak öne çıkıyor. Türkiye’ye özel geliştirilen 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonu, 0’dan 100 kilometre/saat hıza yalnızca 7,8 saniyede ulaşıyor. 71,8 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 440 kilometre menzil sunan model, günlük kullanımda da uzun yolculuklarda da yüksek verimlilik sağlıyor. AC 11 kW şarj ile tam dolum yaklaşık 7,5 saatte tamamlanırken, DC 150 kW hızlı şarj sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e 20 dakikada ulaşılabiliyor.

BYD ATTO 2’nin öne çıkan özellikleri

Markanın tasarım dilini yansıtan ejderha yüzü tasarımı, kompakt boyutları ve çevik manevra kabiliyetiyle şehir içi SUV deneyimini yeni bir seviyeye taşıyan BYD ATTO 2, BYD’nin ikonik e-Platform 3.0 altyapısı, akıllı kabin teknolojisi ve zengin standart donanımlarıyla dikkat çekiyor.

ATTO 2, SUV’un yüksek oturma pozisyonunu seven ve şehir içi kullanıma uygun kompakt bir otomobil arayan müşteriler için özel olarak tasarlandı.

Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulacak BYD ATTO 2, segmentinin üzerinde donanım özellikleri sunarken, 12,8 inç elektrikli dönebilir dokunmatik ekran, 8 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi, 15W kablosuz şarj ünitesi, elektrikli ve ısıtmalı vegan deri ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ambiyans aydınlatması, panoramik cam tavan ve elektrikli katlanabilir yan aynalar gibi premium özelliklerle öne çıkıyor.