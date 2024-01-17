C Takımı filminin fragramı yayınlandı

Komedi filmi C Takımı’nın fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yönetmenliğini ise Bora Onur’un yaptığı yeni komedi filmi C Takımı’nın fragmanı dijital mecralarda yayınlandı. Haylaz 11-C sınıfı C Takımına dönüştükten sonra liseden beri arkadaş olan bu grubun başlarına gelen maceraların anlatıldığı bir dostluk hikayesi 16 Şubatta vizyona girecek.

Komedi filmi C Takımı kadrosuyla da dikkat çekiyor

Teaserı internette 20 milyon izlenmeye ulaşan komedi filminin başrollerinde; Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Turgay Tanülkü yer alıyor. Abdül Süsler, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum, Yasemin Sümer ve Öykü Uslu’nun da oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde; Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Cansu Canan Özgen ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor.