C Takımı teaser'ı sosyal medyada toplamda 20 milyon izlenmeye ulaştı

Vahdet Erdoğan’ın genel hikayesini yazdığı ve yapımcılığını yaptığı C Takımı filminin teaser’ının, sosyal medya platformlarında toplamda 20 milyon izlendiği belirtildi.

16 Şubat’ta vizyona gireceği duyurulan ve 2024 yılının en iddialı filmlerinden biri olan C Takımı’nın teaser’ının, filmin vizyona girmesine haftalar varken sosyal medyada toplamda 20 milyon izlendiği açıklandı. Arkadaşlık komedisi hikayesi ile dikkat çeken filmin her karakterini farklı bir yıldız oynarken, film bir yıldızlar geçidine döndü. Vahdet Erdoğan’ın genel hikayesini yazdığı ve yapımcılığını yaptığı, senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı filmin yönetmenliğini Bora Onur yapıyor. Lisede bunlardan bir şey olmaz denilerek C sınıfında toplanan bir grup gencin, 30 yıl sonraki hallerinin anlatıldığı komedi filmi C Takımı’nın teaser’ında yer alan replikler ve müzikler şimdiden kullanılmaya başlandı.

Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu’nun başrolleri paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda; Emir Sefa Yıldırım, aynı zamanda filmin senaryosunu yazan Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Billur Pınar Yılmaz, ve Turgay Tanülkü, Abdül Süsler, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum, Yasemin Sümer ve Öykü Uslu yer alıyor. Filmde Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Cansu Canan Özgen ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Afişi ve teaser’ı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan C Takımı filmi, 16 Şubat’ta tüm sinemalarda izleyicisi ile buluşacak.