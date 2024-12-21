CAB Mimarlık Hizmete Açıldı
Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı ve Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ercan Çalışkan açılışa katıldı.
CAB Mimarlık, Çiğdem Akgün ve Başak Aygören Aşkın ortaklığında Silivri’de hizmete açıldı. Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı ve Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ercan Çalışkan’ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreni, yoğun ilgi gördü.
Proje tasarım ve uygulama alanında hizmet sunacak olan CAB Mimarlık | İç Mimarlık, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Yemeniciler Sokak Yazıcı Yapı İş Merkezi No:6/2 adresinde faaliyet gösterecek.
Silivri’ye değer katacak yeni iş yerinin açılışı, ilçede ticaret hayatının gelişmesine katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendirildi. Çiğdem Akgün ve Başak Aygören Aşkın, CAB Mimarlık olarak kaliteli tasarımlar ve profesyonel uygulamalarla hizmet vereceklerini belirttiler.