Cadde ortasında baygın halde bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde epilepsi hastası olduğu öğrenilen kişi, vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan vatandaş, kaza geçirdiğini iddia etti.

Olay, Mevlana Mahallesi Bahar Dere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar epilepsi hastası olduğu öğrenilen B.G.’nin (42) yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumundan endişelenen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağzından köpük çıkan B.G.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan B.G., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.G.’nin kaza geçirdiğini iddia ettiği belirtildi. B.G.’nin hangi sebeple o hale geldiğinin ise hastanede yapılacak olan tetkiklerin ardından tespit edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı.