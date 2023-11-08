Cadde ortasında bıçak çekip gasp ettiler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yol kesen 13 yaşındaki iki kız, bıçak çektikleri 2 kişinin telefonunu ve cüzdanını gasp etti.

Cadde ortasında bıçak çekip gasp ettiler
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yol kesen 13 yaşındaki iki kız, bıçak çektikleri 2 kişinin telefonunu ve cüzdanını gasp etti.

Bandırma’da 13 yaşındaki İ.G. ve M.Y. isimli kız çocukları Hamit Kaplan ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bıçak çekerek iki kişinin yolunu kesti. Şahısların birinden telefon ile kulaklık, diğerinden ise cüzdan ve bir paket sigara alan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayın hemen ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenliği Sistemi (KGS) kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayın meydana geldiği aynı gün içinde, iki şüpheli sahil bandında yakalanarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler iki ayrı nitelikli yağma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.