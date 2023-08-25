Cadde ortasında kadını tabancayla vurarak öldürdü, ardından kafasına sıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde cadde ortasında motosikletli şüpheli tarafından başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise aynı tabancayla kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Çınar isimli kadın cadde üzerinde yürüdüğü sırada, motosikletli Selami Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan art arda çıkan kurşunların, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Yıldız Çınar kanlar içinde yerde kaldı. Selami Ş. ise motosikletiyle kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız Çınar, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çınar hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli Selami Ş. parkta aynı tabancayla kafasına sıkarak intihar etti. Selami Ş.’nin cansız bedeni Kocaeli Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı. Öte yandan, tabancadan çıkan kurşunlardan biri 3 katlı binanın 1. katındaki balkonun camına isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

"Sonra bir bağrışma oldu baktım yerde yatan bayanmış"

Evinin camına kurşun isabet eden vatandaş, "Camın delik olduğunu dedim ki havai fişek mi geldi. Sonra bir bağrışma oldu. Baktım yerde yatan bayanmış. Boş kovanı burada bulduk. Sekince camı patlatıyor aşağıya düşüyor. Epey bir tedirgin olduk. Oğlum oradaydı, yemeği yedik, çay içelim dedik. O sıra televizyon haberlerine bakalım dedik. 1 dakika var veya yok oldu" dedi.