Cadde ortasında korkunç cinayet: Berbere iş yerinin önünde defalarca ateş ettiler

Kocaeli’de kan donduran cinayet meydana geldi. İki şahıs, cadde üzerindeki berberle tartışmaya başladı, sonrasında yanındaki tabancayla 6 el ateş etti. Ağır yaralanan berber hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Engin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden husumetlisi olan iki kişi cadde üzerinde kuaför dükkanı olan Rüstem Duman’ın (45) yanına geldi. Dükkanda büyüyen tartışma dışarıda devam etti. Şahıslardan biri yanındaki tabancasıyla Rüstem Duman’a 6 el ateş etti, daha sonra olay yerinden uzaklaştılar. Kanlar içinde yerde kalan Duman’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Rüstem Duman’ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Rüstem Duman hayatını kaybetti.

“3 tanesini göğsüne sıktılar, öldürmeye attılar”

Olayı gördüğünü anlatan bir vatandaş, “Bağıra bağıra 2 kişi geldi. Şaka yapıyorlar falan sandım. Bir tanesinin elinde silah vardı, ateş etti. ‘Yapma, yapma’ diyordu. 2 tane bacaklarına sıktı. Karnına sıktı, yerdeyken göğsüne sıktı. Bir tanesi iri yarıydı, açık renk tişörtü vardı. Bir tanesi de kısa boyluydu, siyah bir mont vardı üzerinde. Koşa koşa kaçtılar. Vurulan kişi berber. Durumu ağırdı. En az 4-5 el ateş ettiler. 3 tanesi göğsüne. Öldürmeye attılar” dedi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.