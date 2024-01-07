Cadde ve sokaklar modern görünüme kavuşturulacak

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi’ni modern görünüme kavuşturmak için yenileme çalışması gerçekleştirecek.

İzmit Belediyesi, kent merkezini modern ve estetik görünüme kazandırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Akça Camii Caddesi’nin Ömerağa Mahallesi’nde kalan ilk etap çalışmaları 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği üst yapı ve aydınlatma çalışmalarının ardından Akça Cami Caddesi güzel görünüme kavuştu. İzmit Belediyesi ekipleri, Akça Camii Caddesi’nin Karabaş Mahallesi’nde kalan kısmındaki esnafı ziyaret etti. Burada yapılacak proje hakkında esnafa bilgi aktaran İzmit Belediyesi koordinatörleri, esnafın fikirlerine de kulak verdi.

Akça Cami Caddesi’nin Karabaş Mahallesi bölümündeki deforme olan kısımlara su birikintileri yaşanmaması ve ulaşımın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi adına asfalt yama yapılırken yeni asfalt sezonuyla birlikte yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Akça Cami Caddesi’nin şu ana kadar yenilenen kısmını çok beğendiklerini dile getiren esnaflar da İzmit Belediyesi ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.