Cadde ve sokaklarda iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından birçok cadde ve sokakta kaldırım yenileme, asfalt yama ve kilit parke taşı çalışması gerçekleştiriliyor.

Altyapı çalışması tamamlanan alanlarda başlayan çalışmalar, yeni açılan cadde ve sokaklarda da devam ediyor. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve son iki ayda gerçekleştirilen çalışmalarda 9 bin 900 metrekare parke taşı çalışması yapıldı. Çalışmalarda ayrıca 4 bin 215 metre kare alanda da bordür ve yağmur oluğu çalışması yapıldı.

6 bin ton asfaltın kullanıldığı çalışmalarda ayrıca 2 bin metrekare baskı beton kaldırım çalışması gerçekleştirildi, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan bölgelerde düzenlemeler yapıldı.