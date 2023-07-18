Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler, Başkan Hayri Suer’in talimatıyla cadde ve sokakları yıkamaya başladı. Bu çerçevede Reşadiye, İstiklal, Orta, İsmetpaşa ve Bahçelievler Mahallerinde arazöz yardımıyla temizlenerek tozdan arındırıldı.

Başkan Hayri Suer’in yaptığı açıklamada, havaların güneşli gitmesini fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın talepleri ile yıkama çalışmalarımızı yapıyoruz. Caddelerimizde biriken toz toprak, ekiplerimizin gayretiyle temizleniyor. Daha temiz bir Gölpazarı için durmadan çalışıyoruz" dedi.