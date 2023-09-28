Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan sağanak yağış bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dükkanda yaşanan su baskını sonrası vatandaş kendi imkanlarıyla su boşaltmaya çalıştı. Altyapısı ve su gideri olmaması nedeniyle her yağışta aynı durumu yaşadıklarını belirten esnaflar, duruma tepki gösterdi. Yağış, gün boyunca belirli aralıklarla devam etti.