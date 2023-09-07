Caddebostan'da yol kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kadıköy Caddebostan'da iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı kameralara yansıdı.

Caddebostan'da yol kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kadıköy Caddebostan’da iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı kameralara yansıdı.

Olay, dün gece Kadıköy Caddebostan’da meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma, araçlarını yolun kenarına çeken sürücülerin tekmeli yumruklu kavgasına dönüştü. Kavgayı ayırmak için vatandaşlar araya girerken, ihbar üzerine bölgeye gelen bekçiler tarafları ayırdı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.