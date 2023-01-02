Caddebostan yat limanında yanan tekneler havadan görüntülendi

Caddebostan yat limanında gece saatlerinde alevlere teslim olan tekneler günün aydınlanmasıyla dron ile görüntülendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınan yangın nedeniyle bazı teknelerin battığı, yüzeyde kalan teknelerin de kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangın, sabah 05.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan yat limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye bir teknenin elektrik kontağından çıkan yangın 5 tekneye daha sıçradı. Limanda bulunan 6 tekne alev alev yandı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınırken, sabahın ilk ışıklarıyla bazı teknelerin battığı görüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen teknelerdeki tahribat havadan görüntülendi.